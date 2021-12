Moskau warnt: NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens wird militärische Konsequenzen haben

Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, teilte mit, Schweden und Finnland "in die Umlaufbahn ihrer Interessen (der NATO) und ihrer opportunistischen Politik zu ziehen", seien von Russland nicht unbemerkt geblieben:

"Es ist ganz offensichtlich, dass ein Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO (...) ernsthafte militärische und politische Konsequenzen hätte, die eine angemessene Antwort von russischer Seite erfordern würden."

Die Politik der Bündnisfreiheit, die Stockholm und Helsinki traditionell verfolgen, wird von Moskau als "wichtiger Faktor für die Sicherung der Stabilität in Nordeuropa" angesehen, fügte Sacharowa hinzu.

Die NATO hat ihre Zufriedenheit über die, wie sie es nannte, vertiefte Zusammenarbeit mit Finnland und Schweden zum Ausdruck gebracht, die die Werte des Blocks "teilen" und zu seinen Operationen beitragen.

Auf einem Gipfeltreffen im Juni versprach das von den USA geführte Militärbündnis, diese Beziehungen "zur Unterstützung unserer gemeinsamen Sicherheit weiter auszubauen, unter anderem durch die Vorbereitung von Krisenmanagement, Übungen und den Austausch von Informationen und Analysen".

Dieselben Erklärungen wurden während des Besuchs von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Stockholm und Helsinki Ende Oktober wiederholt. Anfang dieses Monats veröffentlichte Moskau zwei Dokumente – eines an die NATO und das andere an Washington gerichtet – und forderte Garantien, die die Sicherheit für alle Seiten gewährleistet würden. Zu den Vorschlägen gehörten die Begrenzung des Aufbaus der NATO in der Nähe der russischen Grenzen und der Ausschluss einer Erweiterung des Blocks.

Zu den Vorschlägen Moskaus sagte Sacharowa:

"Der Ausschluss der NATO-Erweiterung und der Stationierung von Waffensystemen, die unsere Sicherheit an den russischen Grenzen bedrohen, werden die wichtigsten Themen bei den kommenden Gesprächen mit den USA und der NATO sein. Jeder, der das Wesen der russischen Haltung noch nicht begriffen hat, muss dies klar verstehen."

Die schwedischen Behörden hatten zuvor die Initiative des Kremls mit den Worten abgelehnt, dass die Ablehnung einer künftigen NATO-Erweiterung die Möglichkeiten für unabhängige politische Entscheidungen einschränken würde. Die finnische Regierung bestand auch darauf, dass sie einen "nationalen Handlungsspielraum" benötige einschließlich eines Antrags auf NATO-Mitgliedschaft.

