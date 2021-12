Studie: Corona-Impfstoffe können Veränderungen im weiblichen Menstruationszyklus hervorrufen

Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die an einer großen Bevölkerungsstudie des norwegischen Instituts für Öffentliche Gesundheit (NIPH) in diesem Jahr teilnahmen, haben ein verstärktes Auftreten von Menstruationsveränderungen vermeldet. In der diese Woche veröffentlichten Studie heißt es:

"Viele Frauen berichteten über stärkere Regelblutungen als normal nach der ersten und zweiten Impfstoffdosis."

Während vor der Impfung etwa 7,6 Prozent der Teilnehmerinnen stärkere Blutungen hatten, stieg die Zahl der Frauen, die nach der ersten Dosis über stärkere Perioden berichteten, auf 13,6 Prozent. Nach der zweiten Dosis stieg diese Zahl weiter auf 15,3 Prozent an. Der Studie zufolge seien die Veränderungen nach der ersten Dosis "vorübergehend" und die Blutungen kehrten etwa zwei bis drei Monate nach der Impfung auf ein normales Niveau zurück. Von den Frauen, bei denen nach der ersten Impfung Veränderungen auftraten, hätten jedoch fast zwei von drei nach der zweiten Dosis erneut davon berichtet.

Die Leiterin des NIPH-Projekts, Lill Trogstad, wies darauf hin, dass Menstruationsveränderungen im Allgemeinen "sehr häufig" seien, dass aber die Prozentsätze nach der Impfung zunähmen. Trogstad sagte, die ersten Ergebnisse erforderten weitere Analysen, um zu klären, ob die Periode tatsächlich durch die Impfstoffe beeinflusst werde. Die Studienergebnisse sind bisher noch nicht von Fachleuten begutachtet worden.

Fragen zu Menstruationsveränderungen wurden seitens des NIPH in mehrere laufende nationale Studien aufgenommen, nachdem Anfang des Jahres erste Berichte über solche möglichen Nebenwirkungen eingegangen waren. Mehr als 60.000 Frauen im Alter zwischen 12 und 80 Jahren haben bisher an Untersuchungen über einen möglichen Zusammenhang zwischen verschiedenen Menstruationsveränderungen und der COVID-Impfung teilgenommen.

Aufgrund der Ergebnisse bei jungen Frauen wurde die Empfehlung ausgesprochen, "die Impfung zu verschieben, bis die Ursache untersucht ist oder die Symptome abgeklungen sind." Diese mögliche Nebenwirkung "sollte Frauen jedoch nicht davon abhalten, sich gegen Coronaviren impfen zu lassen", sagte Trogstad und wies darauf hin, dass die Veränderungen bei den meisten Frauen vorübergehend seien.

Menstruationsstörungen, die möglicherweise durch die Corona-Impfstoffe verursacht würden, erforderten weitere Studien, bevor ein schlüssiger Zusammenhang hergestellt werden könne, sagte die EU-Arzneimittelbehörde nach der Veröffentlichung der NIPH-Studie laut Reuters. Der Leiter der Pharmakovigilanz bei der Europäischen Arzneimittelagentur, Georgy Genov, sagte, es seien weitere Tests erforderlich, "um dies vollständig zu bestimmen".

Zwar wurde schon früher über Veränderungen der Zeiträume nach der Impfung berichtet, doch verschiedene Forscher vermuteten, dass diese möglicherweise zufällig oder auf "Stress" während der Corona-Krise zurückzuführen waren.

Mehr zum Thema - Hinweise auf massive Veränderungen des weiblichen Menstruationszyklus durch mRNA-Impfungen