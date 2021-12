Russischer Botschafter in London: "Errichtung von NATO-Stützpunkten in der Ukraine inakzeptabel"

Dem russischen Botschafter in Großbritannien zufolge ist nicht auszuschließen, dass London im Rahmen bilateraler Abkommen Militärstützpunkte auf ukrainischem Gebiet errichtet. Der Diplomat hofft aber, dass die NATO die Unzulässigkeit eines solchen Vorgehens versteht.

Die Schaffung von NATO-Militärstützpunkten in der Ukraine ist theoretisch möglich. Dies hat der russische Botschafter in Großbritannien Andrei Kelin in einem Interview erklärt. Kelin wörtlich:

"Theoretisch ist eine solche Situation möglich. Es ist eine privilegierte Partnerschaft, die die Amerikaner mit einer Reihe von Ländern im Osten unterzeichnet haben."

Jedoch gebe es innerhalb der NATO Vertreter, die sich mit diesen Themen und der europäischen Sicherheit auskennen würden. Daher betonte der russische Botschafter:

"Ich denke, sie verstehen, dass ein solches Vorgehen inakzeptabel ist."

Am 13. November unterzeichnete der ukrainische Botschafter im Vereinigten Königreich Vadim Pristajko im Namen seiner Regierung ein ukrainisch-britisches Rahmenabkommen über einen Kredit für Kiew in Höhe von 1,7 Milliarden Pfund.

Konkret sieht das Dokument die Bereitstellung von Mitteln für den Bau von acht Raketenbooten, den Kauf von zwei Minenräumbooten aus dem Vereinigten Königreich und die Einrichtung von zwei Marinestützpunkten in der Ukraine vor.

Vereinbarungen über die Entwicklung und Stärkung der ukrainischen Marine wurden bereits während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij im Vereinigten Königreich im Jahr 2020 getroffen. Damals wurde ein Memorandum über die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Kiew und London im militärischen und militärtechnischen Bereich unterzeichnet.

Aktuell verfügt die Ukraine über einen sogenannten erweiterten Partnerstatus mit der NATO. Allerdings wurde der Regierung in Kiew noch kein Aktionsplan für eine mögliche Mitgliedschaft in dem Bündnis vorgelegt. Ein solcher Aktionsplan wäre jedoch der erste Schritt im rechtlichen Verfahren für den Beitritt des Landes zu der Organisation. Im Februar 2019 billigte das ukrainische Parlament Änderungen an der Verfassung des Landes, die das Ziel eines NATO-Beitritts festschreiben.

