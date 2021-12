Polizei riegelt wegen bewaffnetem Mann UN-Hauptquartier ab

Der Bereich vor dem UN-Hauptquartier in New York wurde abgesperrt, nachdem gemeldet wurde, dass ein mit einer Schrotflinte bewaffneter Mann das Gebäude betreten hat. Eine Polizeisprecherin erklärte: "Wir haben einen Anruf erhalten, dass ein bewaffneter Mann in der Nähe der 42nd Street und der First Avenue gesehen wurde".

Die First Avenue und die Straßen rund um das Hauptquartier der Vereinten Nationen wurden abgesperrt, über dem Gebäude in Midtown Manhattan wurde ein Hubschrauber gesichtet. Das UN-Personal wurde aufgefordert, während des laufenden Polizeieinsatzes an Ort und Stelle zu bleiben, so die Sicherheitsdienste. "Der Sicherheitsdienst der Vereinten Nationen möchte darauf hinweisen, dass in der 1st Avenue zwischen der 42nd und 43rd Street ein Polizeieinsatz stattfindet", heißt es in der Erklärung.

"Alle Mitarbeiter und Delegierten des UNHQ werden hiermit gebeten, sich in Sicherheit zu bringen."

Ein Korrespondent des Nachrichtenportal Sputnik hat ein Foto des Verdächtigen gemacht.

Mehr Informationen in Kürze...