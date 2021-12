Weltbank gibt Gelder für Afghanistan frei: Hilfsorganisationen bekommen 247 Millionen Euro

Nach der Machtübernahme der Taliban droht eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Menschen hungern. Rund 247 Millionen Euro an eingefrorenen Geldern will die Weltbank nun an zwei Hilfsorganisationen freigeben. Es bleibt aber die Hürde der US-Sanktionen.