Wirbelsturm in der Türkei (Video): Dacheinsturz, mindestens vier Tote

In der türkischen Großstadt Istanbul gab es einen schweren Wirbelsturm. Dieser riss Dächer von Häusern ab und zerstörte Gebäude. Mindestens vier Menschen wurden getötet und 19 verletzt. Wegen des Sturms setzten die Behörden den Schiffsverkehr in der Bosporusstraße aus.

Die Zahl der Todesopfer des Sturms in der türkischen Metropole Istanbul ist auf vier gestiegen, 19 Menschen sind verletzt worden. Dies teilte das Büro des Gouverneurs der Stadt am 29. November mit. In der Erklärung heißt es:

"Nach Angaben des Amtes für Katastrophenschutz und Notfallmanagement wurden vier Menschen getötet und 19 verletzt, drei von ihnen sind in schwerem Zustand."

In vielen Provinzen der Türkei riss der Wirbelsturm Dächer von Häusern ab und brachte Strukturen (?) zum Einsturz. In Istanbul stürzte beispielsweise ein Uhrenturm ein, was von Zeugen auf Video festgehalten wurde. Bei diesem Vorfall gab es keine Verletzten.

Darüber hinaus stellten die türkischen Behörden den Schiffsverkehr in der Bosporusstraße wegen der Orkanböen ein. Es wurde auch festgestellt, dass sechs Flugzeuge der Turkish Airlines nicht in Istanbul landen konnten. Die türkische Generaldirektion für Meteorologie gab für 17 Provinzen, in denen starke Winde erwartet werden, eine Warnung der Stufe "Orange" heraus.

Der Wirbelsturm aus der Türkei traf auch die russische Halbinsel Krim. Die russischen Behörden versetzten die Halbinsel in höchste Alarmbereitschaft und forderten die Bürger auf, zu Hause zu bleiben.

Aufgrund des schlechten Wetters sind die meisten Häuser in Simferopol ohne Strom. Der Wind weht die Bäume in der Stadt um. Auch in anderen Teilen der Krim kam es zu Stromausfällen.

Mehr zum Thema - Mindestens zwölf Tote und mehrere Vermisste durch Erdrutsch in Kolumbien