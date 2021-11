Offener Brief in The Lancet: Stigmatisierung Ungeimpfter ist nicht gerechtfertigt

Verschiedene Bundespolitiker redeten immer wieder davon, dass man in einer "Pandemie der Ungeimpften" lebe. Doch in einem offenen Brief in der Fachzeitschrift The Lancet erklärt ein Facharzt für Hygiene nun, warum die Stigmatisierung Ungeimpfter ungerechtfertigt ist.

Quelle: www.globallookpress.com © Christian Ohde