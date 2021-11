Sicherheitsdienst des ukrainischen Präsidenten schlägt nach Pressekonferenz Journalistin nieder

Am Freitag hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij in Kiew eine große Pressekonferenz zu den Ergebnissen der ersten Hälfte seiner Präsidentschaft gegeben. Im Anschluss an die Veranstaltung schlugen Angehörige des Sicherheitsdienstes an der Ausfahrt des Veranstaltungsortes eine Journalistin des Fernsehkanals Prjamoj nieder, als die Wagenkolonne des ukrainischen Staatschefs das Gelände verlassen wollte. Anna Dsjoba, das Opfer des Unfalls, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Autos hatten nach Medienangaben die Menge der Journalisten durchbrechen müssen, die zur Pressekonferenz nicht zugelassen worden seien. Dabei stieß das Sicherheitspersonal des Präsidenten Menschen grob und gewalttätig beiseite. Nach Angaben der Augenzeugen fiel in diesem Durcheinander die Journalistin zuerst auf die Motorhaube des Präsidentenwagens und dann auf den Boden.

Prjamoj meldete, die Frau sei von den Sicherheitsbeamten auf die Motorhaube gestoßen und anschließend zu Boden geworfen worden. Zum Zustand der Journalistin liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Der Fernsehkanal Prjamoj hatte während des Wahlkampfes in der Ukraine vor der letzten Präsidentschaftswahl den damaligen Staatschef Petro Poroschenko unterstützt.

