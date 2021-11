Migranten aus Lager an polnischer Grenze in einem Logistikzentrum in Weißrussland untergebracht

Der weißrussische Grenzschutz hat mitgeteilt, dass alle Menschen aus dem Lager an der Grenze zu Polen in einem Logistikzentrum in der Stadt Brusgi untergebracht wurden. Die Migranten hatten zuvor in Zelten oder sogar unter dem freien Himmel im Wald übernachten müssen.

Quelle: Sputnik © Wiktor Tolotschko