Polnischer Unabhängigkeitstag: Zehntausende Nationalisten ziehen durch Warschau

Zehntausende Nationalisten, Rechte und Sympathisanten sind am polnischen Unabhängigkeitstag durch die Straßen Warschaus gezogen. Sie versammelten sich am Donnerstag im Stadtzentrum, schwenkten weiß-rote Fahnen und zündeten bengalische Feuer an.