Bill Gates warnt vor bioterroristischen Anschlägen und fordert "Keimspiele" zur Vorbereitung

Der Microsoft-Gründer und Gesundheitsmäzen Bill Gates hat vor weiteren künftigen Pandemien, aber auch vor bioterroristischen Anschlägen gewarnt und die Staats- und Regierungschefs der Welt dazu aufgefordert, sich mit "Germ Games" (zu Deutsch: Keimspiele) darauf vorzubereiten. Während einer Veranstaltung des britischen Think Tanks Policy Exchange forderte er zudem die Bildung einer neuen, milliardenschweren Pandemie-Taskforce der Weltgesundheitsorganisation WHO:

"Es wird wahrscheinlich etwa eine Milliarde pro Jahr für eine Pandemie-Task-Force auf WHO-Ebene benötigt, die die Überwachung durchführt und tatsächlich das tut, was ich 'Keimspiele' nenne, bei denen man übt."

Während der Veranstaltung sprach Gates davon, dass man sich auf "Bioterrorismus" und "Pockenanschläge" vorbereiten müsse und stellte die Frage: "Was wäre, wenn ein Bioterrorist die Pocken auf zehn Flughäfen einschleppt? Wie würde die Welt darauf reagieren?"

"Es gibt natürlich verursachte Epidemien, und durch Bioterrorismus verursachte Epidemien, die noch viel schlimmer sein könnten als das, was wir heute erlebt haben. Und dennoch sollte der Fortschritt in der medizinischen Wissenschaft uns Werkzeuge an die Hand geben, mit denen wir dramatisch besser vorgehen können", sagte Gates.