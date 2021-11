Pentagon-Bericht: China rüstet viel schneller mit Atomwaffen auf als angenommen

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium veröffentlichte seine neueste Einschätzung des Kriegspotenzials der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) in einem Jahresbericht mit dem Titel "Military and Security Devolpments involving the People's Republic of China".

Ein Pentagon-Beamter beschrieb die wichtigsten Details:

"Das sich beschleunigende Tempo der nuklearen Expansion der PLA könnte es der Volksrepublik China ermöglichen, bis zum Jahr 2027 über etwa 700 einsatzfähige nukleare Sprengköpfe zu verfügen."

Laut des Berichts beabsichtige die Volksrepublik China, bis 2030 über mindestens 1.000 nukleare Sprengköpfe zu verfügen – und damit das Tempo und die Größe zu übertreffen, die im US-Bericht über die Militärmacht Chinas 2020 prognostiziert wurde.

Im letztjährigen Bericht wurde behauptete, Chinas Bestand an nuklearen Sprengköpfen liege im unteren 200er Bereich, und es wurde prognostiziert, dass sich diese Zahl in den 2020er Jahren mindestens verdoppeln würde.

Die USA betrachten China als einen strategischen Rivalen. Die beiden Länder beschuldigen sich gegenseitig, die Spannungen um Taiwan und in der Region des Südchinesischen Meeres zu schüren. General Mark Miller, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, sagte am Mittwoch, dass die US-Streitkräfte "absolut in der Lage" seien, Taiwan zu verteidigen, falls Peking versuchen sollte, die Insel zu erobern.

Auf einer Pressekonferenz sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, dass der Bericht des Pentagons "Fakten ignoriert und voller Vorurteile ist".

Wang bezeichnete die USA als "die weltweit größte Quelle nuklearer Bedrohungen", da sie "über das größte und modernste Atomwaffenarsenal der Welt" verfügten. Der Diplomat fügte hinzu:

"Solange kein Land Atomwaffen gegen China einsetzt, wird es auch nicht von Chinas Atomwaffen bedroht."

