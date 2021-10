Moskau: Bemühungen zur Stabilisierung des russisch-amerikanischen Dialogs über Raketen erforderlich

Um den russisch-US-amerikanischen Dialog über Raketenwaffen und strategische Stabilität zu festigen und neue greifbare Ergebnisse in diesem Bereich zu erzielen, sind gewichtige Bemühungen notwendig. Darauf wies der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow am Mittwoch hin. Er erklärte:

"Es bedarf in der kommenden Zeit erheblicher Anstrengungen, um den russisch-US-amerikanischen Dialog in diesem Bereich wieder auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen und neue greifbare Ergebnisse zu erzielen, die die nationale Sicherheit und die strategische Stabilität in der Welt stärken werden."