Globaler Ausfall der Onlinedienste wurde eine Viertelstunde vor Beginn auf 4chan angekündigt

Der globale Ausfall zahlreicher Onlinedienste (allen voran WhatsApp, Instagram und Facebook sowie YouTube) am Montag, dem 4. Oktober 2021, wurde im englischsprachigen Internetforum 4chan.org als Ausfall des gesamten Internets mit Ausnahme des Darknets angekündigt. Eine nicht identifizierte Person warnte etwa 15 Minuten vor dem weltweiten Ausfall zahlreicher Onlinedienste im für das Imageboard typischen Stil mit einem Bild: "Massenausfall des Internets steht unmittelbar bevor." Der ins Bild integrierte Text lautete:

"Ich arbeite für ein großes globales Internetunternehmen und höre gerade Geflüster, dass kurz nach Mittag EST, also etwa in 15 Minuten, ein Massenausfall des Internets stattfindet. Zunächst werden alle sozialen Netzwerke zum Erliegen kommen – und dann der Rest des Clearnet. Es fängt gerade schon an. Es tut mir leid."