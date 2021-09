YouTube kündigt Löschung weiterer Videos mit "medizinischen Fehlinformationen" an

Die Video-Plattform YouTube kündigte am Mittwoch an, dass man künftig härter gegen Beiträge von Impfstoff-Skeptikern vorgehen wolle. YouTube will nun auch Videos mit mutmaßlichen Falschbehauptungen über Impfstoffe generell löschen – bisher galt dies nur für Impfstoffe gegen Corona.

Wie die Video-Plattform YouTube bekannt gab, will der Konzern nun härter gegen Impfstoff-Skeptiker vorgehen. Am Mittwoch teilte das Tochterunternehmen von Google mit, dass ab sofort Videos gelöscht werden, in denen behauptet wird, zugelassene Impfstoffe seien gefährlich. Dabei will sich YouTube nun nicht mehr nur auf Corona-Impfstoffe beziehen: Die Richtlinien beziehen sich nun generell auf von der Weltgesundheitsorganisation WHO und lokalen Gesundheitsbehörden zugelassene Impfstoffe und wirken gegen Behauptungen, dass diese gefährlich seien, chronische Gesundheitsschäden verursachen oder die Ausbreitung von Krankheiten nicht verhindern.

Zukünftig ist es auf YouTube nicht mehr erlaubt, fälschlicherweise zu behaupten, dass zum Beispiel Impfstoffe gegen Masern oder Hepatitis zu chronischen Gesundheitsschäden führen und Autismus, Krebs oder Unfruchtbarkeit verursachen. Laut eines Blogbeitrags von YouTube sollen angeblich weiterhin "persönliche Aussagen über den Empfang von Impfstoffen, Diskussionen über die Impfpolitik und Verweise auf historische Misserfolge bei Impfprogrammen" erlaubt sein. Allerdings nur, wenn der Inhalt keine umfassenden Fehlinformationen enthält oder eine zögerliche Haltung gegenüber Impfungen fördert.

Infolge der neuen Richtlinien wurden auch die Kanäle der bekannten Impfstoff-Skeptiker Joseph Mercola und Robert F. Kennedy Jr., Sohn von Robert F. Kennedy, gesperrt. Im vergangenen Jahr hat YouTube nach eigenen Angaben mehr als 130.000 Videos gelöscht, die angebliche Fehlinformationen zu Corona-Impfstoffen beinhalten sollen. Seit Beginn der Corona-Krise hat YouTube insgesamt mehr als eine Million Videos wegen angeblicher Verbreitung von Falschinformationen über Corona gelöscht. In dieser Woche hatte YouTube auch den Kanal von RT DE und Der Fehlende Part aufgrund angeblicher "Verstöße gegen die Community-Richtlinien" gelöscht.

