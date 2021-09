Alexander Neu: "Man muss mit den Taliban reden, wenn man etwas für die Menschen vor Ort tun will"

Wie bereits zahlreiche andere Politiker – zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel – spricht sich Alexander Neu für Dialogbereitschaft mit den Taliban in Afghanistan aus. Dazu gibt es laut dem 52-Jährigen keine Alternative – besonders, wenn man den Ortskräften und den Menschen vor Ort helfen will. Konkret sagte er:

"Wenn man was für die Menschen tun will – und das muss das eigentliche Ziel sein –, dann muss man mit den Taliban reden und versuchen, durch entsprechende Entwicklungsprojekte Erleichterung für die Ortskräfte, Mindeststandards an Frauenrechten und Rechten an das Leben zu gewährleisten."