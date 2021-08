Wegen 35 neuer Corona-Fälle: Neuseeland verlängert landesweiten Lockdown

In Neuseeland ist der landesweite Lockdown verlängert worden. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte am Montag in der Hauptstadt Wellington an, dass die strengen Auflagen in dem gesamten Pazifikstaat mindestens bis Samstag gelten.