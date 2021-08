Bolton: Taliban wollen Atomwaffen

Der kontroverse ehemalige Sicherheitsberater John Bolton, ein bekannter US-Kriegsfalke, warnte vor einer atomaren Bewaffnung der Taliban, die am Sonntag die Macht in Kabul übernahmen. Er verglich den langen Kriegseinsatz des US-Militärs mit der Stationierung von US-Truppen in Deutschland.