Wasser auf dem Mars? Chinesische Wissenschaftler nehmen US-Forschern Erkenntnisse und Euphorie

US-Wissenschaftler sind überzeugt: Ablagerungen in einem Krater zeugen von einem großen See. Wissenschaftler aus Hongkong und Deutschland halten dagegen. Die Sedimente seien nicht durch einstige Seen entstanden. Womöglich gab es nie die Voraussetzungen für Wasser auf dem Mars.