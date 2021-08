UN-Chef begrüßt russisch-US-amerikanischen Rüstungskontrolldialog

UN-Generalsekretär António Guterres hat am 76. Jahrestag des US-Atombombenabwurfs auf Nagasaki das Streben Russlands und der Vereinigten Staaten nach einem Dialog über Rüstungskontrolle begrüßt. Er erklärte:

"Ich begrüße es, dass die Vereinigten Staaten und die Russische Föderation erneut bekräftigt haben, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf und dass sie sich zu einem Dialog über Rüstungskontrolle verpflichtet haben."

Auch 76 Jahre nach der Bombardierung von Nagasaki "leben wir noch immer im Schatten des Atompilzes", so der UN-Chef. Guterres fügte hinzu:

"Die Aussichten auf den Einsatz von Atomwaffen sind so gefährlich wie zu keinem anderen Zeitpunkt seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges." "Ich rufe alle Vertragsparteien des Atomwaffensperrvertrags auf, die bevorstehende [Zehnte Konferenz zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen] zu nutzen, um die Norm gegen Atomwaffen zu stärken und Schritte zu ihrer Abschaffung zu unternehmen."

Am 6. August 1945 warfen die Vereinigten Staaten eine vier Tonnen schwere Uranbombe mit dem Codenamen Little Boy auf Hiroshima ab. Die Explosion tötete mindestens 70.000 Menschen sofort. Drei Tage später, am 9. August 1945, wurde eine weitere Bombe auf Nagasaki abgeworfen, die ungefähr die gleiche Anzahl an Menschen tötete. Etwa 3.000 Überlebende der US-Atombombenabwürfe starben im vergangenen Jahr in Japan. Die Gesamtzahl der Opfer beläuft sich schätzungsweise auf 189.000.

Mehr zum Thema - Transatlantiker plädieren für aktive "nukleare Teilhabe" Deutschlands in Europa