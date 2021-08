Olympia: Parlamentsabgeordneter holt erstes Gold für die Ukraine

Die Ukraine hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre erste Goldmedaille gewonnen. Am Mittwoch erkämpfte der Ringer Dschan Belenjuk Gold im Mittelgewicht. Der 30-Jährige ist nicht nur Sportler, sondern auch Abgeordneter der Werchowna Rada.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio holte der Ringer Dschan Belenjuk die erste Goldmedaille für die Ukraine. Er gewann in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm gegen Viktor Lőrincz aus Ungarn.

Belenjuk wurde im Jahr 1991 in Kiew geboren. Sein Vater stammt aus Ruanda. Er ist nicht nur Profisportler, sondern seit dem Jahr 2019 auch Abgeordneter der Partei Sluga Naroda (Diener des Volkes) des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij. Seinen Schritt in die Politik begründete er damals folgendermaßen: "Der Präsident und sein Team haben in mir eine Person gesehen, die die Lage im ukrainischen Sport positiv verändern könnte."

Nach Belenjuks Sieg scherzten Twitternutzer aus der Ukraine, dass ein Volksabgeordneter zum ersten Mal in der Geschichte des Landes Gold bekam – und dies keine Bestechung war. Andere bezeichneten Belenjuk als den leistungsfähigsten Abgeordneten der Partei.

Derzeit belegt die ukrainische Olympiamannschaft den 37. Tabellenplatz. Die Ukrainer gewannen eine Gold-, eine Silber- und neun Bronzemedaillen.

Mehr zum Thema - Trotz vorzeitigem Olympia-Aus: Erste Trans-Athletin schreibt Geschichte