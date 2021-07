Euphorie und Faktor Mensch: Chef der russischen Weltraumbehörde nennt Ursachen für Panne auf ISS

Nach einer Panne an der Internationalen Raumstation (ISS) setzen Experten die Inbetriebnahme des neuen russischen Labormoduls "Nauka" (auf Deutsch "Wissenschaft") fort. Am Freitagabend haben die Kosmonauten die Luke zu dem Modul geöffnet und es betreten. Der russische Raumfahrer Oleg Nowizki teilte dem Raumfahrtkontrollzentrum bei Moskau mit, dass drinnen alles in Ordnung sei. Im Modul gebe es keinen Staub. Nach der Öffnung der Luke sei jedoch ein zwei Zentimeter langer Bolzen herausgeflogen.

Das Raumlabor war am 21. Juli vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Zentralasien gestartet und hatte dockte am Donnerstag plangemäß um 15:29 Uhr MESZ am Außenposten der Menschheit angedockt. Wegen einer ungeplanten Anschaltung der Triebwerke des neuen Moduls geriet die ISS stark in Bewegung und wurde um 45 Grad aus ihrer regulären Flugbahn verschoben. Durch einen Notfalleinsatz wurde die Raumstation wieder in ihre reguläre Flugbahn zurückgebracht. Die Besatzung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, hieß es.

A recap of today's @Space_Station news and activities:🛰️ Teams are conducting checkouts of the newly arrived Russian Nauka module🚀 The #Starliner spacecraft is ready. Stay tuned for a new launch date for @BoeingSpace's Orbital Flight Test-2Details: https://t.co/X4hXhRmPpzpic.twitter.com/5jcRfUnpL8 — NASA (@NASA) July 29, 2021

Der Flugdirektor des russischen Teils der ISS Wladimir Solowjow nannte später eine kurzzeitige Software-Störung als Grund dafür, dass es in der Nacht zum Freitag zu einer ungeplanten Anschaltung der Triebwerke von "Nauka" gekommen war. Der Chef der russischen Weltraumbehörde Roskosmos Dmitri Rogosin führte die Panne dagegen auf einen menschlichen Faktor zurück:

"Es war gewissermaßen der Faktor Mensch. Es gab eine Euphorie, man verlor die Wachsamkeit. Irgendjemand dürfte missachtet haben, dass das Steuerungssystem des Moduls fortfahren würde, seine Position im Raum zu korrigieren."

Der Roskosmos-Chef kündigte für den 24. November den Start eines weiteren Moduls an, das künftig das Andocken von Raumschiffen verbessern soll.

Das Modul "Nauka" ist vorrangig für die Forschung gedacht. Es verfügt aber auch über einen Schlafplatz, eine Toilette und ein Lebenserhaltungssystem, das unter anderem Sauerstoff aus Wasser gewinnt. Das Modul misst 13 mal 4,11 Meter und wiegt mehr als 20 Tonnen.

Mehr zum Thema - Washington genehmigt Kauf der neuesten russischen Raketentriebwerke für US-Raumfahrt