Herero-Aktivist zu "Versöhnungsabkommen" mit Bundesregierung: "Das ist neokolonialistische Politik"

Ein Podcast-Beitrag von Kani Tuyala

Der Völkermord an den indigenen Volksgruppen der Herero und Nama Namibias zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts forderte zehntausende Menschenleben und gilt als erster Genozid des 20. Jahrhunderts. Nun einigten sich die deutsche und die namibische Regierung auf ein sogenanntes Versöhnungsabkommen. In Berlin wird jetzt unter anderem offiziell von einem Genozid an den beiden Volksgruppen gesprochen.

Viele Vertreter der Herero und Nama sehen die Vereinbarung als "PR-Coup" Deutschlands. In einem Podcast-Gespräch mit RT DE-Redakteur Kani Tuyala äußerte sich der in Berlin lebende Herero-Aktivist Israel Kaunatjike kritisch zu diesem Abkommen. Die vom Völkermord betroffenen Volksgruppen hätten so gut wie keine Rolle bei den Verhandlungen gespielt.

Zudem sehe die Vereinbarung keine Reparationszahlungen vor. Auch die Zahlung von 1,1 Milliarden Euro für Entwicklungsprojekte – gestreckt über 30 Jahre – stellt für den Bildungsreferenten alles andere als eine befriedigende "Geste der Versöhnung" seitens der Bundesregierung dar. Entwicklungspolitik, so Kaunatjike, sei zudem ohnehin "Interessenpolitik".

Ein weiteres Gesprächsthema ist der mutmaßliche Genozid Chinas an der Minderheit der Uiguren. Für den Namibier steht die massive Kritik an China den Staaten der transatlantischen Gemeinschaft nicht gut zu Gesicht. Zunächst sollte das eigene Haus sauber gehalten werden, argumentiert Kaunatjike.

Was die Herero und Nama und deren Streben nach Gerechtigkeit angeht, werde der Kampf weitergehen.

