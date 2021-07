Iran beginnt Herstellung von angereichertem Uranmetall – Scharfe Kritik aus EU und USA

Teheran beginnt mit der Produktion von angereichertem Uranmetall. Dies teilt die UN-Atomaufsichtsbehörde am Dienstag mit. Teheran spricht von zivilen Zwecken. Der Vorgang sorgt sowohl in der EU als auch in den USA für Besorgnis und Kritik.