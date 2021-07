Haiti: Präsident Moïse von Unbekannten erschossen

Bei einem nächtlichen Angriff auf die Privatresidenz des Präsidenten in Port-au-Prince wurde Moïse erschossen. Wer hinter dem Angriff steht, ist noch nicht bekannt.

Der Präsident der Inselrepublik Haiti Jovenel Moïse ist bei einem Anschlag ermordet worden, erklärte der geschäftsführende Ministerpräsident Claude Joseph in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Eine Gruppe von Unbekannten soll eine Stunde nach Mitternacht in Moïses Privatresidenz eingedrungen und den Staatschef erschossen haben. Auch dessen Ehefrau Martine Moïse sei schwer verletzt worden. Sie liegt laut Berichten lokaler Medien im Krankenhaus. Einige der Angreifer sollen Spanisch gesprochen haben.

Joseph verurteilte in seiner Erklärung den Angriff als "abscheulichen, unmenschlichen und barbarischen Akt". Er rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren. Die Sicherheitskräfte hätten die Lage im Land unter Kontrolle.

Seit Anfang des Jahres regierte Moïse per Dekret, da Haiti seit Januar 2020 kein Parlament mehr hat. Die für Oktober 2019 vorgesehenen Wahlen wurden nach Protesten gegen den Präsidenten abgesagt. Gegen Moïse wurden Korruptionsvorwürfe erhoben. Viele Haitianer waren der Ansicht, dass der Präsident vor allem durch die ehemalige Besatzungsmacht USA im Amt bleiben konnte.

Moïse hatte noch kurz zuvor einen neuen Ministerpräsidenten ernannt, jedoch führt der Amtsinhaber Joseph die Geschäfte kommissarisch weiter.

J’ai nommé le citoyen Ariel Henry au poste de Premier Ministre. Il aura à former un gouvernement d’ouverture incluant les forces vives de la Nation, résoudre le problème criant de l’insécurité et accompagner le CEP pour la réalisation des élections générales et du référendum. pic.twitter.com/w5qSOjncSJ — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) July 5, 2021

Ende September sollen in Haiti Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Zudem ist ein Verfassungsreferendum vorgesehen.

Die Inselrepublik wird seit Jahren von organisierter Kriminalität geplagt. Das Land befindet sich in einer tiefen politischen und wirtschaftlich-sozialen Krise.

Im Februar dieses Jahres hatte Präsident Moïse erklärt, dass die Sicherheitskräfte des Landes einen Putschversuch gegen ihn zerschlagen hätten. Die Putschisten hätten auch versucht, ihn umzubringen. Damals nahmen die Sicherheitsbehörden 23 Personen fest.

