Biden nach Putin-Treffen: Habe ihm klar zu verstehen gegeben, dass wir Destabilisierung nicht dulden

Nach dem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Genf gab US-Präsident Joe Biden während einer Pressekonferenz bekannt, dass er Putin nach eigener Aussage vor einer Einmischung in US-Wahlen gewarnt habe. Eine Verletzung ihrer "demokratischen Souveränität" und eine "Destabilisierung" ihrer Wahlen würde die USA "nicht tolerieren".

Biden habe nach eigener Aussage "klar zu verstehen gegeben", dass man dies nicht mehr zulassen wolle. Man dürfe nicht glauben, dass seine Ansprachen bei dem Treffen zwecklos seien, denn die mutmaßlichen Attacken haben zur Folge, dass die Vertrauenswürdigkeit schrumpfe:

"Wie ist ihr Ruf in den USA und im Rest der Welt, wenn sie sich in fremde Wahlen einmischen? Wie würde es aussehen, wenn das so weitergehen würde? Das verschlechtert den Ruf eines Staates, der um den Status einer Weltmacht bemüht ist."