Putin nach Treffen mit Biden: Wir wollen uns mit USA zum Thema Cybersicherheit gemeinsam beraten

Man sollte zweckdienliche Lügen beiseitelegen und unter Experten das Thema Cybersicherheit besprechen – dies ist die Botschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Thema Cybersicherheit nach dem Gipfeltreffen mit seinem Amtskollegen aus den USA. Putin präzisierte, er habe solche Beratungen mit dem US-Präsidenten Joe Biden bereits vereinbart:

"Wir haben vereinbart, dass wir diesbezüglich Beratungen starten werden. Dies ist meiner Meinung nach äußerst wichtig."

Unterdessen betonte Wladimir Putin, dass laut einigen US-Quellen die weltweit größte Anzahl von Cyberangriffen aus dem Cyberspace der Vereinigten Staaten begangen werde. Nummer zwei sei Kanada, darauf folgten zwei lateinamerikanischer Länder und danach Großbritannien. Der russische Präsident unterstrich, Russland sei in dieser Liste nicht enthalten.

Überdies teilte Putin mit, dass die USA 2020 und 2021 insgesamt 12 Anfragen an Moskau zu Cyberangriffen auf ihre Einrichtungen stellten, die Washington russischen Hackern zuschreibt. Der russische Staatschef sagte, alle seien umfassend beantwortet worden, während alle 45 russischen Anfragen unbeantwortet blieben:

"Dies zeugt davon, dass wir viel zu tun haben."

Der russische Präsident fügte hinzu, dass der Bereich der Cybersicherheit von großer Bedeutung für beide Länder sei. Die Parteien würden sich bei den kommenden Verhandlungen auf Verpflichtungen zu diesem Thema einigen, hieß es weiter. Wladimir Putin machte klar, er denke, die US-Behörden seien an Cyberattaken auf Russland nicht beteiligt, obwohl diese aus dem Territorium der USA durchgeführt worden waren.

Die Gespräche zwischen Putin und Biden fanden in der Villa de La Grange in Genf statt. Es ist der erste Gipfel zwischen den Präsidenten Russlands und der USA seit Putins Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Juli 2018 in Helsinki.

Mehr zum Thema - "NATO hat Cyberraum zum Militärbereich erklärt, nicht wir" – Putin fordert Kooperation im Cyberspace