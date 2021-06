Biden über Putin: "Intelligent" und "hartnäckig"

Am Mittwoch ist ein erstes Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf angesetzt. Nach dem NATO-Gipfel am Montag in Brüssel bezeichnete Biden seinen russischen Amtskollegen auf einer Pressekonferenz als "intelligent" und "hartnäckig".

Eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Biden wird es nach ihrem Treffen nicht geben. Biden sagte dazu: "Dies ist kein Wettbewerb dafür, wer besser vor einer Pressekonferenz besteht oder sich gegenseitig blamiert."

Der US-Präsident soll unterschiedlichen Berichten zufolge aufgrund seiner Langsamkeit, auf nicht vorbereitete Fragen zu reagieren, dazu gebracht worden sein, einer gemeinsamen Pressekonferenz öffentlich eine Absage zu erteilen. Es ginge darum, schließlich "deutlich zu werden, was die Bedingungen sind, damit sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland verbessern".

