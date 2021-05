In Australien wird selbst Staatsbürgern die Einreise aus Indien verwehrt

Mit zivilrechtlichen Strafen, sogar Gefängnis müssen Australier rechnen, wenn sie aus Indien in ihr Land einreisen. Sie unterliegen einer Restriktion der Regierung, die am Montag in Kraft tritt. Am 15. Mai werde sie wieder geprüft, heißt es aus Canberra.