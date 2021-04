Keine Visa für einfache Reisen: US-Botschaft in Moskau schränkt konsularische Tätigkeit ein

Eine Einreise in die USA wird russischen Bürgern erschwert. Die US-Botschaft in Moskau kündigte an, ihre konsularische Tätigkeit drastisch zu reduzieren. Die diplomatische Vertretung wird ab dem 12. Mai keine Visa für einfache Reisen in die USA ausstellen.