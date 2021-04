"Grüne Spionage": MI6 gesteht Überwachung Chinas und anderer großer Kohlenstoffemittenten ein

In einem Interview für Times Radio hat Richard Moore, Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, eingestanden, dass britische Geheimagenten die vermeintlich größten Umweltverschmutzer der Welt, vor allem China, ausspionieren, um sicherzustellen, dass diese sich redlich verhalten und ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels einhalten. Diese Tätigkeit bezeichnete Moore als "grüne Spionage".

"Wenn man sich zu Aktivitäten zur Bremsung des Klimawandels verpflichtet, ist es vielleicht unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass das, was man wirklich tut, das widerspiegelt, was man unterzeichnet hat. Wie heißt es so schön: 'Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser'. Im Fall des Klimawandels, da alle an Bord kommen und fair spielen müssen, überprüfen wir gelegentlich, ob dies der Fall ist."