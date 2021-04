Wasserstoffherstellung braucht nur die Hälfte der Wassermengen für die Öl- und Gasförderung

Der Bund muss nach Überzeugung der Investoren mindestens eine Milliarde Euro bereitstellen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich zwar noch nicht festgelegt, doch die Größenordnung erscheint realistisch: 126 Projekte sollen in Europa staatlich mitfinanziert werden.

Rund 100 Milliarden Euro sollen nach Informationen des Hydrogen Council von McKinsey weltweit in die Wasserstoffproduktion investiert werden.

Bereits mit ihrem im Juni 2020 verabschiedeten Konjunkturpaket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung zwei Milliarden Euro für den Aufbau von Wasserstoffpartnerschaften im Ausland zugesagt.

Umweltschützer betrachten die ehrgeizigen Pläne zum Aufbau von Produktionskapazitäten für den mit Ökostrom hergestellten Wasserstoff als Energieträger mit Sorge. Johannes Rußmann, Referent für Verkehrspolitik, beim Naturschutzbund Deutschland (NABU) warnt:

"Der enorme Wasserbedarf der Wasserstoffelektrolyse spielt im öffentlichen Diskurs bislang keine Rolle. Gerade in wasserarmen Regionen, also etwa in Südeuropa, aber auch in Nordafrika oder auf der arabischen Halbinsel, stellt die Wasserstoffelektrolyse in industriellem Maßstab einen massiven Eingriff in den Wasserhaushalt dar."