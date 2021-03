Medienbericht: Großbritannien stuft Russland als "Gefahr Nummer 1" ein

Am Dienstag will London einen umfassenden Bericht zur Sicherheits-, Verteidigungs- und Außenpolitik des Landes vorstellen. Darin wird Russland als "feindlicher Staat" und China als "kommerzieller Konkurrent" bezeichnet, berichtet die Zeitung The Sunday Times.