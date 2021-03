Peking: Werden uns gegen Einmischungsversuche in Hongkong wehren

In Peking findet zurzeit die vierte Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses statt, der das höchste gesetzgebende Organ der Volksrepublik China darstellt. In einem Arbeitsbericht an den Kongress kommentierte die Regierung auch außenpolitische Vorgänge.