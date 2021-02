Glück im Unglück: Herabstürzende Triebwerksteile sorgen für Aufregung auf zwei Kontinenten

An diesem Wochenende hat es in den USA und in den Niederlanden Flugzeugteile "geregnet". In beiden Fällen gab es einen Brand in einem der Triebwerke. Als Folge stürzten mehrere Fragmente zu Boden. Hinweise darauf, dass die Ereignisse zusammenhängen, gibt es bislang nicht.

Große Trümmerteile eines Flugzeugs sind nach dem Ausfall eines Triebwerks unweit der US-Stadt Denver im Bundesstaat Colorado in Wohngebiete gestürzt. Ein großes Trümmerteil stürzte in den Vorgarten eines Hauses.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Andere Flugzeugteile landeten auf einem Sportplatz.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Die Menschen seien vor allem durch den Lärm aufgeschreckt worden, sagte die Sprecherin der Polizei in Broomfield, Rachel Welte. Es sei "erstaunlich", dass in dem Ort nach ersten Erkenntnissen niemand durch Trümmerteile verletzt worden sei.

Getting reports that a plane flying over @broomfield had engine trouble and dropped debris in several neighborhoods around 1:08 pm. No injuries reported at this time. Plane did not land in Broomfield. Media staging area TBD. pic.twitter.com/Oc02vUWFdn — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Die Boeing 777 landete am Samstagnachmittag (Ortszeit) mit mehr als 240 Menschen an Bord dennoch sicher am Internationalen Flughafen in Denver. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte – weder an Bord noch am Boden. United Airlines teilte am Abend mit, der Großteil der Passagiere befinde sich mit einem anderen Flug auf dem Weg nach Hawaii.

Flight UA328 from Denver to Honolulu experienced an engine failure shortly after departure, returned safely to Denver and was met by emergency crews as a precaution. There are no reported injuries onboard. We are in contact with the FAA, NTSB and local law enforcement. — United Airlines (@united) February 20, 2021

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde FAA war das rechte Triebwerk der Maschine von United Airlines kurz nach dem Start ausgefallen. Was zu dem Triebwerksausfall geführt hatte, war zunächst unklar. Der Vorfall werde untersucht, erklärte die FAA.

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD@NMFirePIO@9NEWS@KyleClarkpic.twitter.com/paMCdiuWMN — Tyler Thal (@tgthal) February 20, 2021

Auf Twitter verbreiteten sich Videos von dem brennenden Triebwerk und von der Landung des Flugzeugs in Denver. Die Videos ließen sich aber nicht unabhängig verifizieren.

BREAKINGThis is the moment United flight 328 landed in DIAPassengers cheer. You can see damage to right engine. Video: Troy Lewis #9newspic.twitter.com/wyYqlEEJgZ — Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021

Ähnliche Berichte gab es am selben Tag aus den Niederlanden. Nach Angaben der niederländischen Behörden brach ein Brand in einem der vier Motoren einer Maschine aus, die von Maastricht Aachen Airport nach New York unterwegs war.

Das Flugzeug landete im belgischen Lüttich.

Aan het einde van de middag is bij een toestel een motorbrand ontstaan na take off. De B747-400 was onderweg naar New York. Het toestel is op 3 motoren verder gevlogen en in Luik geland. Als gevolg van de motorbrand heeft het toestel brokstukken verloren boven Meerssen. — Maastricht Airport (@MST_airport) February 20, 2021

Nach Angaben der Polizei in Maastricht wurden zwei Menschen durch herabstürzende Flugzeugteile verletzt. Eine ältere Frau wurde am Kopf getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Kind wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und erlitt Brandwunden, als es Trümmerstücke vom Boden aufheben wollte.

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKFpic.twitter.com/NYps5GoBzT — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) February 20, 2021

Es gab keine Hinweise darauf, dass die Ereignisse in den Niederlanden und den USA zusammenhingen.

(dpa/rt)