"Anstiftung zum Aufstand": Facebook verlängert Konto-Sperre von Trump bis Ende seiner Amtszeit

Nach den gewaltsamen Protesten von Trumps Anhängern in Washington hatten Twitter und Facebook den abgewählten US-Präsidenten zeitweise von ihren Plattformen verbannt. Trumps Beiträge hätten gegen die Richtlinien der Online-Netzwerke verstoßen, hieß es in der Erklärung.

Doch die nach dem Sturm des US-Kapitols durch Trump-Anhänger verhängte Sperre werde verlängert, erklärt Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sperren die Konten von US-Präsident Donald Trump mindestens bis zum Ende seiner Präsidentschaft.

Mit der Begründung, dass die "Risiken, dem Präsidenten zu erlauben, unseren Service weiterhin zu nutzen", während der Zeit bis zu Bidens Amtseinführung "einfach zu hoch" seien, kündigte CEO Zuckerberg in einem Posting am Donnerstag an. Er fügte hinzu, dass die Konten des Präsidenten "mindestens für die nächsten zwei Wochen" gesperrt bleiben werden. Trumps Amtszeit endet am 20. Januar.

Zuckerberg sagte am Donnerstag, Trump beabsichtige, "seine verbleibende Zeit im Amt zu nutzen, um den friedlichen und rechtmäßigen Übergang der Macht" an Biden zu untergraben, und argumentierte, der Präsident würde Facebook gezielt als Waffe einsetzen, um "einen gewaltsamen Aufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung anzustiften".

