UN-Sonderberichterstatter Melzer im Interview: Freude über britisches Urteil zu Assange gedämpft

Der australische Whistleblower Julian Assange darf nicht an die USA ausgeliefert werden. So entschied am 4. Januar das zuständige britische Gericht. Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter über Folter, zeigt nur gedämpfte Freude über diese "gewonnene Schlacht".