Kolumbien und Russland weisen jeweils zwei Diplomaten aus

Russland hat am Mittwoch zwei kolumbianische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und sie des Landes verwiesen. Somit reagierte Moskau auf die Ausweisung zweier russischer Botschaftsmitarbeiter durch die Behörden in Bogotá. Das russische Außenministerium bestellte den Botschafter des südamerikanischen Landes in Moskau, Alfonso López Caballero, ein und händigte ihm eine Protestnote aus.

❗ 22 декабря в МИД России был вызван Посол Колумбии. Ему выражен протест в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке 2 дипломатов Посольства России в Боготе. В ответ 2 сотрудников посольства Колумбии объявлены «persona non grata». https://t.co/vLCWxXF7ckpic.twitter.com/qICGi2Bxjs — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 23, 2020

In der Erklärung des Ministeriums zu der unbegründeten Ausweisung der russischen Diplomaten hieß es unter anderem:

"Dieser Schritt entspricht nicht dem Geist der traditionell freundlichen und gegenseitig respektvollen Beziehungen, die Russland und Kolumbien verbinden."

Am Dienstag hatte der Direktor der kolumbianischen Migrationsbehörde Juan Francisco Espinosa mitgeteilt, dass zwei zu unerwünschten Personen erklärte Mitarbeiter der russischen Botschaft das Land am 8. Dezember verlassen hatten. Auf die Gründe dieses Schrittes wollte der hochrangige Beamte im Gespräch mit dem örtlichen Sender BLU Radio nicht eingehen. Das kolumbianische Außenministerium gab seinerseits bekannt, dass die russischen Diplomaten gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verstoßen hätten. Die Behördenleiterin Claudia Blum bekundete jedoch das Interesse ihres Landes, das diplomatische und handelswirtschaftliche Verhältnis mit Russland weiterhin auf einem guten Niveau aufrechtzuerhalten.

La Canciller Claudia Blum informa que el Gobierno Nacional tomó la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia. Más información aquí: https://t.co/2QeVDOuEdIpic.twitter.com/m2BfO9E4vK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 22, 2020

Kolumbianischen Medien zufolge soll der Grund für den diplomatischen Streit ein Spionageskandal sein. Nach Angaben der Zeitung El Tiempohätten die beiden Russen unter anderem in Cali Informanten angeworben und sich für militärische und wirtschaftliche Daten interessiert. Die russische Seite weist diese Vorwürfe zurück.

