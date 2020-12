Putin: Keine Beweise für Verantwortung einzelner Länder für Verbreitung des Coronavirus

"Was den Ursprung betrifft, gibt es viele Gerüchte. Ich würde jetzt nicht vor dem ganzen Land und der ganzen Welt darüber sprechen wollen, zumal wir keine Bestätigung in Bezug auf diese Anschuldigungen gegen irgendjemanden sehen", sagte Putin.

"Es scheint mir, dass wir jetzt von einem anderen Punkt ausgehen sollten: Nicht nach Schuldigen zu suchen, sondern gemeinsam das Problem zu bekämpfen", fügte der russische Präsident hinzu. Dies wäre die richtige Richtung für eine internationale Zusammenarbeit.

"Wenn wir sagen, und einige westliche Partner betonen immer wieder, dass sie sich in ihrer Politik an humanistische Prinzipien halten, sowohl innerhalb ihrer Länder als auch in der Außenpolitik, dann sollten wir darüber nachdenken, wie wir den Menschen helfen können, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden, und zumindest verschiedene Arten von Handelsbeschränkungen und Sanktionen gegen diese Länder aufheben sowie jene Bereiche der Zusammenarbeit, die für die Bewältigung der Folgen der Pandemie wichtig sind. Man sollte die Beschränkungen bei der Lieferung von Medikamenten, medizinischer Ausrüstung und der Ausbildung von Ärzten beseitigen", sagte das Staatsoberhaupt.

"Gerade darüber müssen wir nachdenken und nicht nach den Schuldigen suchen", sagte Putin.

Mehr zum Thema - Studie des US-Gesundheitsschutzes: COVID-19 in den USA noch vor offiziellen Funden in China