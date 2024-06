Chemnitz: Jugendliche Syrer nach sexuellem Übergriff auf 21-Jährige festgenommen

Eine junge Frau sitzt auf einer Wiese in Chemnitz, als sie plötzlich von einer Gruppe junger Syrer angegriffen und sexuell bedrängt wird. Erst als Nachbarn eingreifen, lassen die Jugendlichen ab. Die Polizei kann fünf von ihnen festnehmen – und setzt drei gleich wieder auf freien Fuß.

Eine Gruppe von Jugendlichen aus Syrien soll in Chemnitz eine 21-Jährige attackiert und sexuell belästigt haben. Die Jugendlichen beleidigten die junge Frau zunächst, schlugen sie, und versuchten, sie in eine Sackgasse zu ziehen. Erst als Nachbarn aus Kleingärten dazukamen, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab. Das geht aus einer Pressemitteilung der Chemnitzer Polizei vom Sonntag hervor, in der auch die vorläufige Festnahme mehrerer Tatverdächtiger vermeldet wird. In der Mitteilung wird der Tathergang so beschrieben: "Eine Frau (21) saß Samstagabend auf einer Wiese unweit einer Kleingartenanlage in der Straße Am Gablenzer Bad, als auf sie sieben männliche, augenscheinlich Jugendliche zukamen und sie beleidigten. In der Folge erhielt sie einen Stoß ins Gesicht und ging zu Boden. Die Tatverdächtigen versuchten daraufhin, die 21-Jährige in eine Sackgasse zu ziehen. Dabei soll sie gegen ihren Willen unsittlich berührt worden sein. Ehemaliger Polizeipräsident: In zehn Jahren drohen uns Verhältnisse wie in Schweden Die Frau wehrte sich lautstark und vehement dagegen, weshalb ein Bekannter (22), welcher sich in einem nahegelegenen Garten aufhielt, auf den Angriff aufmerksam wurde. Als er der 21-Jährigen zu Hilfe eilte, wurde dieser durch die sieben Personen geschlagen. Die Situation beruhigte sich erst; als weitere Zeugen den Geschädigten zu Hilfe kamen und die mutmaßlichen Täter flüchteten. Beide erlitten aufgrund der Geschehnisse leichte Verletzungen." Zeugen hätten umgehend die Polizei verständigt. Diese habe anhand der Personenbeschreibungen unweit des Tatortes fünf der sieben Tatverdächtigen stellen können, bei denen es sich um syrische Staatsangehörige gehandelt habe. Diese seien vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht worden. Wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs sowie der gefährlichen Körperverletzung habe die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen übernommen. Drei der fünf Verdächtigen im Alter von 17, 19 und 23 Jahren seien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Ein 15- und ein 16-jähriger Syrer würden am Sonntag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Chemnitz vorgeführt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Mehr zum Thema - Totschläger von Oeynhausen war lange bekannter Straftäter

