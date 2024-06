Umfrage: BSW auf Rekordhoch – Linke fällt auf zwei Prozent

Eine aktuelle Umfrage verzeichnet für das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit neun Prozent einen neuen Höchststand. Unterdessen fällt die Rest-Linke auf nur noch zwei Prozent – und setzt damit ihren Weg in die Bedeutungslosigkeit fort.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) einen neuen Höchstwert erreicht. In der wöchentlich für das Springerblatt Bild am Sonntag (BamS) durchgeführten Umfrage kann die Partei gegenüber der Vorwoche einen weiteren Punkt zulegen und kommt aktuell auf neun Prozent. Sonntagswahlumfrage: BSW legt im Bund auf acht Prozent zu – Ampelparteien weiter unter Druck Dagegen setzt Die Linke, von der sich das Bündnis um die ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion Wagenknecht im vergangenen Jahr abgespalten hatte, ihren Weg in die Bedeutungslosigkeit fort und fällt um einen Prozentpunkt auf einen neuen Tiefststand von nur noch zwei Prozent. INSA-Chef Hermann Binkert sagte der BamS: "Je stärker das BSW, desto schwächer Die Linke. 17 Jahre nach ihrer Gründung (Juni 2007) steht die Linkspartei vor dem parlamentarischen Aus." Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 30 % | AfD 17 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | BSW 9 % | FDP 6 % | DIE LINKE 2 % | FREIE WÄHLER 2 % | Sonstige 7 %➤ Übersicht: https://t.co/31x5IdNWyW➤ Verlauf: https://t.co/vnhJf7ub9Spic.twitter.com/Jz17B9gOZ4 — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) June 29, 2024 Das BSW hatte bereits bei der EU-Wahl im Mai erfolgreich abgeschnitten und konnte mit sechs Abgeordneten ins EU-Parlament einziehen. Auch die Umfragewerte in den Ländern steigen. Stärkste Kraft bleibt laut INSA die Union mit unveränderten 30 Prozent. Es folgt die AfD mit unveränderten 17 Prozent. Dahinter liegen die Regierungsparteien SPD und Bündnis 90/ Die Grünen mit ebenfalls unveränderten 15 bzw. 12 Prozent. Die FDP kann einen Prozentpunkt zulegen und erreicht nun sechs Prozent. Die Ampelkoalition wäre mit zusammen 33 Prozent weit von einer parlamentarischen Mehrheit entfernt. Auch für ein Bündnis von Union und Grünen würde es nicht reichen. Rechnerisch möglich wäre eine Koalition von Union und SPD, früher "Große Koalition" genannt. INSA befragte für die Erhebung im Zeitraum vom 24. bis zum 28. Juni 2024 insgesamt 1.203 Personen. Mehr zum Thema – Thüringen: Neue Umfrage sieht absolute Mehrheit für AfD und BSW

