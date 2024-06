Orbáns Begleitung in Stuttgart verunglückt – Polizist stirbt beim Motorrad-Unfall

Beim Besuch des ungarischen Staatsoberhaupts Viktor Orbán gab es einen schweren Unfall mit seiner Eskorte. Dabei kam ein Polizist ums Leben. Orbán war am Sonntag im Stuttgarter Fußballstadion bei dem EM-Spiel zwischen Ungarn und Schottland zu Gast.

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Polizeibeamter ist bei einem schweren Unfall bei der Begleitung des Autokorsos des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Stuttgart auf seinem Motorrad ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagabend meldete, hatte eine 69 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen an einer Kreuzung am Vormittag vermutlich übersehen, dass der Straßenbereich schon für die Kolonne gesperrt war. Ihr Wagen stieß mit dem Motorrad des 61-jährigen Beamten zusammen, der sich dabei schwer verletzte und später im Krankenhaus starb. Ein weiterer Beamter (27), der zuvor für die Absperrung der Stelle zuständig gewesen war, zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. In der Mitteilung der Polizei war zunächst von einer Eskorte für "einen Staatsgast" die Rede. Später bestätigte sie auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich um Orbáns Begleitung handelte. Orbán war am Sonntag im Stuttgarter Fußballstadion bei dem EM-Spiel zwischen Ungarn und Schottland zu Gast. Stuttgarts Polizeipräsident Markus Eisenbraun zeigte sich schockiert von dem Unfall: "Wir sind zutiefst erschüttert. Die tragischen Umstände des Todes unseres geschätzten Kollegen machen uns fassungslos und treffen die gesamte Stuttgarter Polizei ins Mark." Mehr zum Thema - "Gastfreundlich und weltoffen": NRW führt Fahnenverbot für die Polizei während der EM wieder ein

