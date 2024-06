Nancy Faesers "Geheimplan": Migranten verbeamten

Einen neuen Aufreger gibt es aus dem von Nancy Faeser ("Party-Nancy", SPD) geleiteten Bundesinnenministerium. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung plant man dort ein neues Gesetz, das mehr Migranten in die Verwaltung bringen und ihnen die Verbeamtung ermöglichen soll.

Quelle: Gettyimages.ru © Christophe Gateau/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant Medienberichten zufolge ein neues Gesetz, mit dem Migranten verstärkt in den öffentlichen Dienst eingebunden werden sollen. Das berichtet die Bild am Sonnabend und bezieht sich dabei auf eine 22-seitige Gesetzesvorlage mit dem Titel "Bundespartizipationsgesetz". Das Springer-Blatt spricht von einem "Geheimplan". Widerspruch unerwünscht? – Nancy Faesers Ministerium schaltet Kommentare ab Ziel des Gesetzes sei es, "die gesellschaftliche Vielfalt in der Bundesverwaltung widerzuspiegeln und die Teilhabe von Personen mit Migrationshintergrund zu stärken". Konkrete Maßnahmen, die im Entwurf des Gesetzes vorgesehen sind, beinhalten unter anderem, dass bei künftigen Ausschreibungen im öffentlichen Dienst Bewerbungen von "Personen mit Einwanderungsgeschichte" als ausdrücklich erwünscht erklärt werden. Offenbar sollen sie bei gleicher Eignung gegenüber Bewerbern ohne Migrationshintergrund bevorzugt eingestellt werden. Das Innenministerium bestätigte das Vorhaben gegenüber Bild. Einem früheren Entwurf des "Bundespartizipationsgesetzes" nach zu urteilen, soll zudem Bewerbern ohne deutsche Staatsangehörigkeit künftig ermöglicht werden, verbeamtet zu werden. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sollen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit wählbar sein und wählen können, wozu das Grundgesetz geändert werden muss. Mehr zum Thema - Erster EM-Erfolg für Ministerin Faeser: Rund "1.400 unerlaubte Einreisen" wurden verhindert

