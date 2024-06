Neue Wahlumfrage in Sachsen: AfD vorn, BSW stark, Restlinke bei drei Prozent

Für die einst in Sachsen starken Linken könnte die Landtagswahl am 1. September einen historisch einmaligen Absturz bringen: Gleich zwei Umfragen sehen die Partei unter fünf Prozent. Das Feld in Sachsen wird weiterhin von der AfD angeführt, der mehr Wählerstimmen als der regierenden CDU zugetraut werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Sebastian Willnow/dpa

Fast drei Monate lang gab es trotz der immer näher rückenden Landtagswahlen keine aktuellen Meinungsumfragen aus Sachsen. Nun kommen sie Schlag auf Schlag, und insbesondere für die sächsischen Linken kommt es dabei faustdick. Nachdem schon die am 19. Juni veröffentlichte Meinungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA Die Linke im Freistaat bei vier Prozent und damit nicht mehr im nächsten Landtag vertreten sah, traut die am Freitag publizierte Wahlumfrage von Infratest dimap der Partei, die auf ihrem Höhepunkt vor zwanzig Jahren fast 24 Prozent der sächsischen Wähler hatte für sich gewinnen können, nur noch drei Prozent zu – ein historischer Tiefststand. Auch im Vergleich zu den letzten Landtagswahlen 2019 ist dies ein bitterer Absturz: Damals hatten 10,4 Prozent der sächsischen Wähler für die Linkspartei gestimmt. Thüringen: Neue Umfrage sieht absolute Mehrheit für AfD und BSW Wie schon in der INSA-Umfrage führt die AfD auch in der Umfrage von Infratest dimap mit 30 Prozent vor der CDU, der 29 Prozent zugetraut werden. Bei INSA waren es 32 Prozent für die AfD und 30 Prozent für die CDU. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das erstmals antritt, kommt in beiden Umfragen auf 15 Prozent und wäre damit drittstärkste Kraft in Sachsen, wenn heute gewählt würde. Etwas besser stehen bei Infratest dimap SPD und Grüne, für die jeweils sieben Prozent der Befragten stimmen würden. INSA sieht beide Parteien bei fünf Prozent. Die FDP hat mit zwei Prozent keine realistischen Aussichten, in den nächsten Landtag in Dresden einzuziehen. Infratest dimap hatte im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks 1.157 Sachsen nach ihren Wahlabsichten befragt, INSA befragte im Auftrag von drei sächsischen Lokalzeitungen 1.500 potenzielle Wähler. Die Landtagswahl in Sachsen findet am 1. September dieses Jahres statt. Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni erreichte die AfD landesweit ein Ergebnis von 26,9 Prozent, die CDU kam auf 24,9 Prozent, das BSW auf 8,5, die SPD kam auf 7,9, die Freien Wähler auf 7,6, Die Linke auf 6,9 und die Grünen auf 6,7 Prozent. Bei vergangenen Wahlen schnitten AfD und CDU bei den Landtagswahlen in Sachsen besser, die Linken schlechter als bei den Kommunalwahlen ab. Mehr zum Thema – Ampel-Totalabsturz: Alle drei Parteien könnten Einzug in Sächsischen Landtag verpassen

