Drei Personen in Frankfurt wegen Spionage festgenommen

In den letzten Monaten jagte eine Meldung über vermeintliche Spione die nächste. Nun wurden drei Männer unterschiedlicher Staatsangehörigkeit verhaftet, weil sie einen bisher namenlosen Ukrainer in einem Café ausspioniert haben sollen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/haertelpress

Der Generalbundesanwalt teilte heute in einer Presseerklärung mit, in Frankfurt am Main seien drei Personen wegen des Verdachts der Spionage für eine ausländische Macht festgenommen worden. Es handele sich dabei um einen Ukrainer, Robert A., einen Armenier, Vardges I., und einen Russen, Arman S. Die Festnahme erfolgte vorgestern durch das hessische Landeskriminalamt. Heute hat der Ermittlungrichter des Bundesgerichtshof Haftbefehle erlassen. Sie sollen, um Informationen über einen Ukrainer in Deutschland zu erhalten, an eben diesem 19. Juni ein Café in Frankfurt am Main ausgekundschaftet haben, in dem sich diese Zielperson aufhielt. Angaben darüber, um wen es sich bei diesem besagten Ukrainer handelt, und warum er offenbar in Begleitung des hessischen Landeskriminalamts in einem Frankfurter Café saß, gibt es bisher noch nicht. Es wurde auch nicht benannt, um welche ausländische Macht es sich handeln soll. Mehr in Kürze ...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.