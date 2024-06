Polizei nimmt zwei mutmaßliche Erpresser von Michael Schumacher fest

Wie die "Bild"-Zeitung am Donnerstag berichtete, hat die Polizei am Mittwoch zwei Männer in Wuppertal festgenommen, die unter dem Verdacht stehen, die Familie der Formel-1-Legende Michael Schumacher erpresst zu haben.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Polizei hat in Wuppertal zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, Millionen von der Familie der Formel-1-Ikone Michael Schumacher zu erpressen, berichtete die Bild-Zeitung am Donnerstag.



Das Blatt beruft sich dabei auf einen Sprecher der Staatsanwaltschaft, der erklärte, man ermittele "in einem Erpressungsfall zum Nachteil eines Prominenten". In dem Fall seien Haftbefehle vollstreckt worden. Nähere Details zu der Erpressung gibt es bislang nicht. Im Dezember 2013 zog sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister Schumacher bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zu. Seitdem befindet er sich in medizinischer Rehabilitation. Es gibt keine öffentlichen Informationen über seinen Gesundheitszustand. Mehr zum Thema – Details über angeblichen Auftragsmord von Selenskijs ehemaligem Mentor Kolomoiski bekannt geworden

