Messerstecher von Mannheim im künstlichen Koma

Vor über zwei Wochen hatte ein afghanischer Messerstecher einen Polizisten in Mannheim getötet und weitere Menschen schwer verletzt. Die Umstände der Tat sind noch unklar. Nun wurde bekannt, dass der Täter im künstlichen Koma liegt.

© Screenshot: X/Heimatgefühl

Der afghanische Messerstecher von Mannheim liegt nach Informationen im künstlichen Koma und schwebt in Lebensgefahr. Das berichtet das Portal Mannheim 24. Demnach konnte der 25-Jährige seit seiner wahrscheinlich islamistisch motivierten Tat und der folgenden Notoperation noch nicht vernommen werden. Am 31. Mai hatte der Afghane den Islamkritiker Michael Stürzenberger auf einer Kundgebung seiner "Bürgerbewegung Pax Europa" mit einem Messer angegriffen. In der Folge verletzte er einen Polizisten tödlich, ehe er selbst von einem anderen Beamten niedergeschossen wurde. Fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Umstände der Tat sind noch unklar. Für den getöteten Polizisten fand am Freitag in Mannheim eine öffentliche Trauerfeier statt. Mehr zum Thema - Mannheimer Messerattentat: Welche Rolle spielte der Mann in der blauen Jacke?

