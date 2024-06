Medienbericht: Cyberangriff legt Parteiarbeit der CDU vollständig lahm

Der Anfang Juni bekanntgewordene Cyberangriff auf die CDU-Zentrale hat die Partei offenbar fast vollständig lahmgelegt. Das berichtet das Springerblatt Bild unter Berufung auf Quellen in der Partei. Demnach sind sogar die Versammlungen zur Kür der Bundestagskandidaten von dem Angriff betroffen. Der Grund dafür: Die angegriffenen "Union Betriebs-Gmbh" musste die in einer Cloud gelagerte zentrale Mitgliederdatei der Datei nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden abgeschaltet werden. Originalton Bild: "Aus Angst davor, dass die sensiblen Daten der 363.000 Mitglieder in die Hände ausländischer – mutmaßlich russischer – Spione geraten könnten." Der scheidende CDU-Geschäftsführer Christoph Hoppe schrieb deshalb einen Brief an die Landesverbände, deren Daten sich in der genannten Cloud befinden. Diese sollten nur noch dann zu CDU-Versammlungen einladen, "wenn diese aus zwingenden Gründen erforderlich sind". Mehr Informationen in Kürze.

