Mann in München erschossen – Großeinsatz der Polizei

Schüsse in einer Münchner Tiefgarage haben eine Großfahndung der Polizei ausgelöst. Straßen werden abgesperrt, Häuser durchsucht, und ein Hubschrauber sucht nach dem flüchtigen Täter.

Quelle: www.globallookpress.com © fossiphoto via www.imago-images.

Im Münchner Stadtteil Milbertshofen, in der Nähe der U-Bahn Frankfurter Ring, wurde am späten Montagnachmittag ein Mann durch eine Schusswaffe schwer verletzt. Anwohner hatten wegen Schussgeräuschen in einer Tiefgarage den Notruf verständigt. Das Opfer, das sich noch auf die Straße geschleppt hatte, wurde dort gefunden und ins Krankenhaus gebracht, wo es mittlerweile an den Folgen seiner Verletzungen verstorben ist. Der Täter soll in einem dunklen Audi A4 geflohen sein. Dieses Detail wurde allerdings bisher von der Polizei nicht bestätigt. Es wird mit Straßenkontrollen unter anderem auf dem Mittleren Ring und mit einem Hubschrauber nach ihm gefahndet. In der Umgebung des Tatorts durchsuchen Polizeibeamte Miethäuser, teilweise können Anwohner ihre Wohnungen nicht betreten. Es bestehe aber dennoch keine Gefahr für die Anwohner, teilte die Münchner Polizei mit. Leider erlag die schwerverletzte Person mittlerweile ihren Verletzungen in einem Krankenhaus.Unsere Kolleginnen und Kollegen ermitteln derzeit weiter in #Milbertshofen. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.Für sachdienliche Hinweise schalten wir demnächst ein Upload Portal frei. pic.twitter.com/Yuzl4MlExp — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 3, 2024 Mehr zum Thema ‒ Bei Messerangriff in Mannheim verletzter Polizist ist tot

