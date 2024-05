Potsdam: Wachmann stirbt nach Attacke in Flüchtlingsunterkunft

In einer Potsdamer Asylbewerberunterkunft ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer Gewalttat gekommen. Ein Wachmann wurde attackiert und erlag seinen Verletzungen. Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft.

Quelle: Gettyimages.ru

In einer Potsdamer Flüchtlingsunterkunft wurde ein Wachmann schwer verletzt. Die Polizei fahndet seit dem frühen Morgen nach Tatverdächtigen. Ein Wachmann in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Potsdam ist schwer verletzt worden und inzwischen seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei fahnde am Donnerstagmorgen nach Tatverdächtigen, wie ein Sprecher mitteilte. Zuerst hatte der rbb berichtet. Der Polizeieinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße läuft seit dem frühen Morgen. Laut dem rbb sei die Straße in der Nähe des Bahnhofs Park Sanssouci komplett gesperrt. Die Buslinie 605 werde über Zeppelinstraße / Froststraße umgeleitet. Eine Gefährdung der Nachbarschaft bestehe derzeit nicht, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Mehr zum Thema – Berlin: 111 Gruppenvergewaltigungen im Jahr 2023

